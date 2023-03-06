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Сегодня, 10:19

Рой Кин — о поражении «МЮ» от «Ливерпуля»: «Слава богу, я никогда не был участником подобных поражений»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение своей команды от «Ливерпуля» (0:7) в матче 26-го тура АПЛ.

«Шокирующий день. Ветераны команды вели себя неловко и не проявили никаких лидерских качеств. Это действительно тяжелый день для «Манчестер Юнайтед», и, слава богу, я никогда не был участником подобных поражений. Игрокам должно быть стыдно, потому что, когда ситуация стала патовой, они попросту исчезли с поля. Они являются теми, кто подвел клуб. Как футболист на их месте я бы ушел в подполье. Это позор для них», — заявил Кин в эфире Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 49 очков за 25 матчей.

«Ливерпуль» занимает 5-е место с 42 очками за 25 игр.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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