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Сегодня, 12:11

Руководство «Ливерпуля» определилось с будущим Клоппа в команде

Виталий Косик
Корреспондент
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Боссы «Ливерпуля» продолжают доверять главному тренеру команды Юргену Клоппу, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в руководстве понимают, что выступление команды в текущем сезоне сложно назвать успешными, но несмотря на это, продолжают доверять Клоппу и не собираются вступать с другими специалистами в переговоры.

Немецкий специалист работает в «Ливерпуле» с 2015 года. Под его руководством команда становилась чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и обладателем Кубка страны.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 29 очков за 20 матчей.

Футбол
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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