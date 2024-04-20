Салах хочет покинуть «Ливерпуль» после ухода Клоппа

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах намерен уйти из английского клуба в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, решение египтянина связано с уходом главного тренера Юргена Клоппа. Ранее стало известно, что немецкий специалист покинет клуб по окончании сезона-2023/24.

Главным претендентом на игрока является «Аль-Иттихад». Руководство клуба из Саудовской Аравии готово заплатить 233 миллиона евро.

В текущем сезоне 31-летний Салах сыграл 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 13 голевых передач. Контракт футболиста с командой рассчитан до конца июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 65 миллионов евро.

«Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 71 очко в 32 матчах. Мерсисайдцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 2 очка.