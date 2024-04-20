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Сегодня, 07:51

Мичел может заменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» готовится к уходу Хосепа Гвардиолы из клуба
Евгений Козинов
Корреспондент
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Руководство «Манчестер Сити» начало готовиться к уходу Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера, сообщил в Twitter инсайдер Хорхе Пикон.

По информации источника, 53-летний испанец не думает о подписании нового соглашения с английским клубом. Нынешний договор рассчитан до 2025 года.

Основным кандидатом на замену Гвардиоле является Мичел, который сейчас тренирует «Жирону».

На этой неделе «Сити» вылетел из «Реала», проиграв по пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. При этом команда продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ.

Гвардиола с 2016 года тренирует «Манчестер Сити». Под его руководством команда сыграла 464 матча, в которых были одержаны 342 победы, а также 57 игр завершились ничьей.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Жирона
ФК Манчестер Сити
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