Салах из-за участия в Кубке Африки пропустит до 8 матчей «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах покинет расположение команды после матча 20-го тура АПЛ с «Ньюкаслом». Встреча состоится 1 января.

По данным источника, сразу после матча хавбек поедет в расположение сборной Египта, которая готовится к старту Кубка Африки. Также «Ливерпуль» покинет Ватару Эндо, который присоединится к сборной Японии для участия в Кубке Азии.

Салах и Эндо пропустят матч Кубка Англии против «Арсенала» (7 января), оба полуфинальных матча Кубка лиги против «Фулхэма» (10 и 24 января), игру Премьер-Лиги с «Борнмутом» (21 января).