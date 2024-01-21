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Сегодня, 22:38

Салах вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта для прохождения реабилитации

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что нападающий сборной Египта Мохамед Салах покинет расположение команды на Кубке африканских наций и вернется в английский клуб.

Египтянин планирует пройти реабилитацию в «Ливерпуле». Сообщалось, что футболист получил растяжение мышцы спины в матче группового этапа Кубка Африки с командой Ганы (2:2).

«Если он будет готов к финалу, то, вероятно, вернется в сборную на Кубок африканских наций», —цитирует Клоппа журналист Льюис Стили в социальной сети.

Кубок африканских наций проходит в Кот-д'Ивуаре.

Мохамед Салах
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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