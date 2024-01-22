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Сегодня, 00:15

Египетская футбольная ассоциация сообщила, что Салах вернется в «Ливерпуль» для прохождения реабилитации

Виктория Кравченко
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Египетская футбольная ассоциация выступила с заявлением по поводу состояния форварда «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.

Сообщалось, что египтянин планирует пройти реабилитацию в «Ливерпуле». Футболист получил растяжение мышцы спины в матче группового этапа Кубка Африки с командой Ганы (2:2).

«Египетская футбольная ассоциация объявляет, что Салах теперь отправится в Англию, чтобы пройти курс лечения, в надежде, что он присоединится к сборной Египта, если она выйдет в полуфинал», — говорится в заявлении.

Кубок африканских наций проходит в Кот-д'Ивуаре.

Мохамед Салах
Сборная Египта по футболу
ФК Ливерпуль
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Салах вернется в «Ливерпуль» из сборной Египта для прохождения реабилитации