Египетская футбольная ассоциация сообщила, что Салах вернется в «Ливерпуль» для прохождения реабилитации

Египетская футбольная ассоциация выступила с заявлением по поводу состояния форварда «Ливерпуля» и национальной команды Мохамеда Салаха.

Сообщалось, что египтянин планирует пройти реабилитацию в «Ливерпуле». Футболист получил растяжение мышцы спины в матче группового этапа Кубка Африки с командой Ганы (2:2).

«Египетская футбольная ассоциация объявляет, что Салах теперь отправится в Англию, чтобы пройти курс лечения, в надежде, что он присоединится к сборной Египта, если она выйдет в полуфинал», — говорится в заявлении.