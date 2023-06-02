Салиба может покинуть «Арсенал» летом

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может летом покинуть клуб.

Как сообщает The Sun, клуб не может согласовать с 22-летним французом новый контракт из-за завышенных требований игрока по зарплате. Если стороны не договорятся, то «Арсенал» может выставить защитника на трансфер.

Главный тренер «канониров» Микель Артета считает Салиба важным игроком и хочет сохранить его в команде.

В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.