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Сегодня, 09:39

Салиба может покинуть «Арсенал» летом

Мария Гусева
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Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может летом покинуть клуб.

Как сообщает The Sun, клуб не может согласовать с 22-летним французом новый контракт из-за завышенных требований игрока по зарплате. Если стороны не договорятся, то «Арсенал» может выставить защитника на трансфер.

Главный тренер «канониров» Микель Артета считает Салиба важным игроком и хочет сохранить его в команде.

В сезоне-2022/23 Салиба провел за «Арсенал» 33 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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