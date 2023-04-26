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Сегодня, 08:28

Сарабия признался, что был рад покинуть «ПСЖ» и перейти в «Вулверхэмптон»

Виктория Кравченко
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Вингер «Вулверхэмптона» Пабло Сарабия признался, что доволен тем, что играет за команду чемпионата Англии. Он также отметил, что не жалеет об уходе из «ПСЖ».

30-летний футболист перешел в английский клуб в январе 2023 года.

«Я очень доволен своим переездом в Англию. Меня все устраивает — клуб, тренер, товарищи по команде. Было очевидно, что мне пора уходить из «ПСЖ», так как я получал слишком мало игровой практики. Обидно проводить лучшие годы своей карьеры на скамейке запасных», — цитирует испанца AS.

В этом сезоне Сарабия провел 12 матчей в АПЛ, отметившись 1 голом.

Пабло Сарабия
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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