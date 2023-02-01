«Саутгемптон» подписал нападающего «Генка» Онуачу за 18 миллионов евро

Сегодня, 06:20
«Саутгемптон» объявил о подписании нападающего «Генка» Пола Онуачу. 28-летний нигериец обошелся «святым» в 18 миллионов евро. Игрок подписал контракт на три года.
В этом сезоне на его счету 22 матча и 17 голов.
В составе сборной Нигерии Онуачу провел 16 матчей и забил 3 гола.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования