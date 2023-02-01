«Саутгемптон» подписал нападающего «Генка» Онуачу за 18 миллионов евро

«Саутгемптон» объявил о подписании нападающего «Генка» Пола Онуачу. 28-летний нигериец обошелся «святым» в 18 миллионов евро. Игрок подписал контракт на три года.

В этом сезоне на его счету 22 матча и 17 голов.

В составе сборной Нигерии Онуачу провел 16 матчей и забил 3 гола.