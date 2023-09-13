Саутгейт похвалил полузащитника сборной Англии Фодена

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил полузащитника команды Фила Фодена после товарищеского матча с Шотландией (3:1). В этой встрече он отметился голом.

«Я рад за Фила. СМИ постоянно спрашивают о нем. Сегодня он забил гол и провел хорошую игру. Отдельного внимания заслуживает его работа без мяча, что часто упускается из виду. Он показал исключительные качества в прессинге и контрпрессинге», — цитирует тренера Channel 4.

Сборная Англии следующий товарищеский матч проведет 13 октября против Австралии.