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Сегодня, 17:13

Саутгейт прокомментировал 8-месячное отстранение Тони из-за ставок

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался об отстранении нападающего «Брентфорда» Айвана Тони.

«Меня беспокоит, что мы не заботимся о людях. Мне не нравится идея отстранять кого, чтобы он не был частью футбольного сообщества. Не думаю, что так работают лучшие реабилитационные программы», — цитирует Саутгейта ESPN.

В мае 27-летнего форварда отстранили на 8 месяцев за ставки на спорт. Англичанин допустил 232 нарушения в период с февраля 2017 года по январь 2021-го.

В марте Тони дебютировал за сборную Англии в игре против Украины (2:0).

Футбол
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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