«Саутгемптон» объявил об уходе Рубена Селлеса с поста главного тренера в конце сезона

Главный тренер «Саутгемптон» Рубен Селлес покинет команду по окончании сезона, сообщает пресс-служба «святых».

«Саутгемптон» может подтвердить, что провел переговоры с главным тренером команды Рубеном Селлесом и решил, что его контракт не будет продлен по истечении срока его действия в конце сезона", — сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний испанец возглавляет команду с февраля этого года. После поражения от «Фулхэма» (0:2) в 36-м туре «Саутгемптон» досрочно вылетел из АПЛ. «Святые» выступали в высшем дивизионе с сезона-2012/13.