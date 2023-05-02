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Сегодня, 09:15

Сэм Эллардайс может сменить Хави Грасию в «Лидсе»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лидс» рассматривает назначение Сэма Аллардайса на пост главного тренера команды, утверждает Mirror.

Ранее сообщалось, что «Лидс» может уволить Хави Грасию, который возглавляет команду с февраля. 30 апреля «Лидс» в гостях уступил «Борнмуту» (1:4) в матче 34-го тура АПЛ. После этого команда с 30 очками занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям «Ноттингем Форест», идущий в зоне вылета.

Последним местом работы Эллардайса был «Вест Бромвич», который он покинул летом 2021 года. До этого 68-летний специалист возглавлял «Эвертон», «Кристал Пэлас», сборную Англии, «Сандерленд», «Вест Хэм», «Блэкберн», «Ньюкасл» и «Болтон».

Футбол
ФК Лидс
Сэм Эллардайс
Хави Грасия
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