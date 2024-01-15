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Сегодня, 15:09

Ширер заявил, что «Ньюкасл» может дебютировать в топ-5 турнирной таблицы АПЛ

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Ньюкасла» и сборной Англии Алан Ширер считает, что клуб под руководством Эдди Хау может финишировать в топ-6 АПЛ.

«Проигрывать, конечно, обидно и больно от того, как случилось это поражение, но паниковать повода нет. Думаю, все понимают, что в прошлом сезоне «Ньюкасл» превзошел все ожидания, а в этом, полагаю, «сороки» будут пятыми или шестыми», — цитирует Ширера Geordie Boot Boys.

«Ньюкасл» после 21 тура АПЛ располагается на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Алан Ширер
ФК Ньюкасл Юнайтед
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