КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 10:21

Мустафи: «Арсенал» уже завоевал титул в этом сезоне"

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший защитник «Арсенал» Шкодран Мустафи, который на данный момент играет за «Леванте», высказался о положении «канониров» в текущем сезоне.

«Арсенал» не играл в Лиге чемпионов с тех пор, как Арсен Венгер покинул клуб. На мой взгляд, гораздо важнее, что клуб идет по пути позитивного развития под руководством Артеты. Это важнее, чем, возможно, единственная победа в лиге. «Лестер» завоевал титул в 2016 году, но не смог развить успех. Я думаю, «Арсенал» уже завоевал титул, выйдя в Лигу чемпионов. Конечно, они хотели бы выиграть чемпионат, особенно после такого сезоне. Но целью клуба должно быть оставаться на вершине в течение нескольких лет, а не просто один разу выиграть АПЛ", — приводит слова Мустафи Sky Sport Germany.

«Арсенал» располагается на второй строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 78 очков за 34 игры. Первое место занимает «Манчестер Сити» с 79 очками и одной игрой в запасе.

Шкодран Мустафи
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Вратарь-ноунейм остановил Панарина и Тарасенко. Неожиданный герой Кубка Стэнли из Швейцарии
Олимпийская чемпионка из США умерла в 32 года. Легкоатлетка страдала от депрессии
Песков прокомментировал заявления США о непричастности к атакам беспилотников на Кремль
Махнули крылом: авиакомпании начали отменять рейсы по РФ из-за сокращения субсидий
Никто не заплатит: в РФ осталось семь банков с работающими за рубежом картами UnionPay
Представитель Украины в ПАЧЭС напал на члена делегации РФ на саммите в Анкаре
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тен Хаг: «МЮ» должен реализовывать моменты и быть хладнокровнее»