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Сегодня, 15:24

Шон Дайч стал претендентом на звание тренера месяца в АПЛ

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Пресс-служба АПЛ объявила имена претендентов на награду лучшему тренеру месяца.

Престижный приз по итогам апреля оспорят три наставника: Микель Артета («Арсенал», пять побед и одно поражение), Шон Дайч («Эвертон», четыре победы, одна ничья и одно поражение) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», пять побед).

Сейчас лидером чемпионата Англии является «Арсенал», в активе которого 80 баллов. На втором месте располагается «Манчестер Сити» с 79 очками и одной игрой в запасе. Тройку замыкает «Ливерпуль» (75).

Хосеп Гвардиола
Футбол
Микель Артета
Шон Дайч
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