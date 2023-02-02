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Сегодня, 02:57

Шоу: «Нет смысла выходить в финал, если «МЮ» его не выиграет»

Евгений Козинов
Корреспондент
Люк Шоу.
Фото Global Look Press
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Очень особенный момент. Это показывает, на каком уровне мы находимся в данный момент, и мы чувствуем, что болельщики с нами. Это финал, которого мы будем действительно с нетерпением ждать, но перед ним предстоит несколько важных игр.

Это очень приятно, но нет смысла выходить в финал, если мы его не выиграем. Это то, чего мы хотим. Хотим вернуть «МЮ» туда, где он должен быть, то есть выигрывать трофеи. «Ньюкасл» — очень хорошая команда, но для нас это важный момент», — цитирует BBC Шоу.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.

 
1&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ноттингем Форест&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Люк Шоу
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