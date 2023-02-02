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Сегодня, 03:37

Бруну Фернандеш: «Теперь у «МЮ» есть еще один шанс выиграть финал»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал победу над «Ноттингем Форест» (2:0) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги.

«Это действительно хорошо. Со мной «МЮ» уже выходил в один финал, но, к сожалению, не выиграл его. Теперь у нас есть еще один шанс. Я очень доволен выступлением команды и голами, которые мы забили. Мы сделали это, выиграли и вышли в финал, так что мы очень счастливы», — цитирует BBC Фернандеша.

В финале «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ньюкаслом». Матч состоится 26 февраля.

1&nbsp;февраля. &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ноттингем Форест&raquo;&nbsp;&mdash; 2:0. «Манчестер Юнайтед» вышел в финал Кубка английской лиги
Бруну Фернандеш
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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Шоу: «Нет смысла выходить в финал, если «МЮ» его не выиграет»