Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 05:06

Силва: «Я горжусь приключением «Фулхэма» в Кубке лиги в этом сезоне»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (1:1) в ответном матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Лондонская команда вылетела из турнира.

«Я горжусь нашим приключением в этом турнире в этом сезоне. С того момента, как мы впервые сыграли в Кубке английской лиги против «Тоттенхэма» (победа по пенальти — со счетом 5:3 во 2-м раунде), продемонстрировали наши амбиции и желание продолжать играть в этом соревновании. Наше отношение было серьезным, и мы должны гордиться нашими амбициями. Мы оставались в игре до второго матча против команды, которая находится на вершине АПЛ. Мы должны этим гордиться, но, к сожалению, не выиграли, нам нужно было дополнительное время. На стадионе царила отличная атмосфера», — цитирует BBC Силву.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.

24&nbsp;января. Фулхэм&nbsp;&mdash; Ливерпуль&nbsp;&mdash; 1:1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка лиги
Футбол
ФК Фулхэм
0
Читайте также
Ни мышц, ни менталитета. В чем проблема российского футбола?
Калинская проиграла Чжэн Циньвэнь в 1/4 финала Australian Open
Фигуристка ударилась головой об лед после падения на соревнованиях
Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с атакой на Ил-76
В Ростове-на-Дону боец ММА выпал с 10-го этажа в попытке спасти кота
Рейсовый автобус въехал в толпу людей на тротуаре в Санкт-Петербурге
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Клопп: «Ливерпуль» должен были забить второй гол «Фулхэму», а во втором тайме — третий»