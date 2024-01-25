Клопп: «Ливерпуль» должен были забить второй гол «Фулхэму», а во втором тайме — третий»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (1:1) и выход в финал Кубка английской лиги.

«Превосходно, и я так рад, что это была настоящая кубковая игра. Никто не думал, что мы пройдем легко, и так оно и было. «Фулхэм» сделал все, и они отдали все силы на поле. Мы начали хорошо не только благодаря голу, но и благодаря самой игре — действовали очень гибко. Мы должны были забить второй, а во втором тайме — третий. Однако забили соперники, поэтому нам пришлось непросто, но мы с нетерпением ждем матча на «Уэмбли», — цитирует BBC Клоппа.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.