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Сегодня, 04:26

Клопп: «Ливерпуль» должен были забить второй гол «Фулхэму», а во втором тайме — третий»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Фулхэмом» (1:1) и выход в финал Кубка английской лиги.

«Превосходно, и я так рад, что это была настоящая кубковая игра. Никто не думал, что мы пройдем легко, и так оно и было. «Фулхэм» сделал все, и они отдали все силы на поле. Мы начали хорошо не только благодаря голу, но и благодаря самой игре — действовали очень гибко. Мы должны были забить второй, а во втором тайме — третий. Однако забили соперники, поэтому нам пришлось непросто, но мы с нетерпением ждем матча на «Уэмбли», — цитирует BBC Клоппа.

В финале Кубка лиги «Ливерпуль» сыграет с «Челси». Матч состоится 25 февраля.

 
24&nbsp;января. Фулхэм&nbsp;&mdash; Ливерпуль&nbsp;&mdash; 1:1. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Фулхэмом» и вышел в финал Кубка лиги
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Фулхэм
Юрген Клопп
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