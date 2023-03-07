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Сегодня, 20:41

Славен Билич уволен с поста главного тренера «Уотфорда»

Мария Гусева
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«Уотфорд» на официальном сайте объявил о том, что Славен Билич покинул пост главного тренера клуба.

54-летний хорват возглавил «Уотфорд» в сентябре 2022 года.

«Мы все стремимся к успеху в этом сезоне, поэтому нужно срочно что-то менять, пока еще есть возможность подняться выше. Поскольку трансферное окно завершилось, смена тренера — единственный доступный вариант, чтобы зарядить команду энергией для предстоящих матчей», — цитирует пресс-служба клуба технического директора Бена Манга.

В последних восьми матчах Чемпионшипа «Уотфорд» одержал одну победу и в таблице располагается на девятой строчке, набрав 51 очко в 35 матчах.

Славен Билич
Футбол
ФК Уотфорд
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