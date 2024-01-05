Собослаи пропустит как минимум два ближайших матча «Ливерпуля» из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о состоянии полузащитника Доминика Собослаи, который получил мышечное повреждение в матче 20-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:2).

«Доминик сохраняет позитивный настрой, у него нет сильной боли, но нужно все же подождать. Нет никаких шансов, что он сыграет в ближайших двух матчах. После этого мы проведем еще одно обследование и оценим его состояние», — приводит официальный сайт мерсисайдцев слова Клоппа.

7 января «Ливерпуль» встретится с «Арсеналом» в матче третьего раунда Кубка Англии, а 10 января проведет первую полуфинальную игру Кубка английской лиги против «Фулхэма».

В сезоне-2023/24 Собослаи забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи в 26 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах.