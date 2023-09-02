Сон Хын Мин опередил Роналду по числу голов в АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил хет-трик в матче 4-го тура АПЛ против «Бернли» (5:2).

После этой игры на счету южнокорейского футболиста 106 голов в АПЛ. По этому показателю Сон опередил Криштиану Роналду (103) и Дидье Дрогба (104). Также Сон Хын Мин сделал свой четвертый хет-трик в АПЛ.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и занимает второе место в чемпионате Англии.