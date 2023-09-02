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Сегодня, 20:21

Сон Хын Мин опередил Роналду по числу голов в АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин оформил хет-трик в матче 4-го тура АПЛ против «Бернли» (5:2).

После этой игры на счету южнокорейского футболиста 106 голов в АПЛ. По этому показателю Сон опередил Криштиану Роналду (103) и Дидье Дрогба (104). Также Сон Хын Мин сделал свой четвертый хет-трик в АПЛ.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и занимает второе место в чемпионате Англии.

Сон Хын Мин
ФК Бернли
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
3
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
7
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
10
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
11
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
12
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
18
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 2 : 2
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 2 : 2
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 2 : 5
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 0 : 1
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 5 : 1
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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