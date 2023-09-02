Сон Хын Мин: «Я стараюсь быть примером для игроков «Тоттенхэма» и брать на себя ответственность»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин прокомментировал крупную победу над «Бернли» (5:2) в матче 4-го тура АПЛ. Он оформил хет-трик.

«Играть против «Бернли» вдали от дома всегда сложно. Мы начали медленно, но после перерыва вернулись с новыми силами. Я не могу выбрать свой лучший гол. Самое главное, что мы взяли три очка. Я капитан, но вокруг меня отличные игроки, они мне очень помогают. Моя работа очень проста, я стараюсь быть примером, стараюсь улыбаться и брать на себя ответственность на поле и вне его. Мы по-прежнему хотим двигаться вперед и стараемся совершенствоваться», — приводит слова Сона ВВС.

Сон Хын Мин опередил Криштиану Роналду по числу голов в АПЛ. На счету южнокорейца 106 забитых мячей.

Лондонцы набрали 10 очков и поднялись на второе место. «Бернли» — последний (0 очков).