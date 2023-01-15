Совет директоров «Эвертона» попросили не посещать матч с «Саутгемптоном» по соображениям безопасности

Члены совета директоров «Эвертона» не стали посещять матч 20-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (1:2) по соображениям безопасности, сообщает Daily Mail.

«Эвертон» слабо проводит нынешний сезон, и болельщики мерсисайдского клуба планировали выразить свое разочарование с помощью акции протеста в день матча. Однако ни владелец «Эвертона» Фархад Мошири, ни президент Билл Кенрайт, ни другие высшие руководители клуба не прибыли на стадион.

В пресс-службе «Эвертона» сообщили, что «из-за реальной угрозы безопасности», «агрессии» и «злобных и неприемлемых» сообщений руководителям было посоветовало не приезжать на «Гудисон Парк».

«Эвертон» продлил серию без побед до 9 матчей. В последний раз команда Фрэнка Лэмпарда побеждала 22 октября — тогда был разгромлен «Кристал Пэлас» (3:0). С тех пор у нее 2 ничьих и 7 поражений.

Также «Эвертон» проиграл 4 домашних матча в АПЛ впервые с сентября 1958 года.