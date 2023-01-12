Судья по делу Менди об изнасилованиях готов принять вердикт большинства присяжных

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Судья Стивен Эверетт по делу игрока «Манчестер Сити» Бенжамена Менди готов принять решение большинства присяжных, сообщает Yahoo.
По информации источника, Эверетт заявил, что он может принять вердикт, с которым согласится, по крайней мере, 10 из 11 присяжных, не требуя единогласного мнения.
Присяжные, один из которых был уволен ранее по медицинским показаниям, в составе семи мужчин и четырех женщин, впервые рассмотрели вердикт 5 декабря.
Менди и еще один обвиняемый находятся под судом из-за многочисленных обвинений в изнасиловании и других сексуальных преступлениях против ряда молодых женщин.
28-летний француз присоединился к «Манчестер Сити» в 2017 году и провел за английский клуб 75 матче, забил два мяча и отдал 14 результативных передач.