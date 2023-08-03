Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 12:10

Суперкубок Англии: дата и соперники по матчу 2023 года

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии 6 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
Telegram Дзен

6 августа, в воскресенье, в Лондоне (Англия) «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии-2023.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 18.00 по московскому времени.

В матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield) играют победитель прошлого сезона в АПЛ и обладатель Кубка страны, но так как «горожане» завоевали оба трофея, то соперником «Сити» стал «Арсенал». Лондонцы заняли второе место в чемпионате Англии по футболу.

Для команды Хосепа Гвардиолы сезон-2022/23 стал историческим. Команда оформила требл из трофеев АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов (впервые).

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Ливерпуль», который тренирует Юрген Клопп.

Англия: все новости и обзоры матчей АПЛ, Кубка и Суперкубка, календарь и расписание игр, статистика и бомбардиры.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

Источник: https://www.sport-express.ru/football/england/
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
За семь лет он не проиграл ни одного турнира. Один из величайших тренеров XX века
Россию не хотят возвращать на универсиады, несмотря на все рекомендации МОК
Посол Китая в РФ допустил начало новой холодной войны из-за НАТО
Артиллеристы ВС РФ сорвали переброску резервов ВСУ на купянском направлении
На Украине заявили об отсутствии графика наступления
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Почеттино рассказал о состоянии Нкунку после травмы