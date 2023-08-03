Суперкубок Англии: дата и соперники по матчу 2023 года

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграют в матче за Суперкубок Англии 6 августа

6 августа, в воскресенье, в Лондоне (Англия) «Манчестер Сити» сыграет с «Арсеналом» в матче за Суперкубок Англии-2023.

Встреча пройдет на стадионе «Уэмбли», начало — в 18.00 по московскому времени.

В матче за Суперкубок Англии (FA Community Shield) играют победитель прошлого сезона в АПЛ и обладатель Кубка страны, но так как «горожане» завоевали оба трофея, то соперником «Сити» стал «Арсенал». Лондонцы заняли второе место в чемпионате Англии по футболу.

Для команды Хосепа Гвардиолы сезон-2022/23 стал историческим. Команда оформила требл из трофеев АПЛ, Кубка Англии и Лиги чемпионов (впервые).

Действующим обладателем Суперкубка Англии является «Ливерпуль», который тренирует Юрген Клопп.

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