Почеттино рассказал о состоянии Нкунку после травмы

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме нападающего Кристофера Нкунку.

25-летний француз получил повреждение во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1), он был заменен на 22-й минуте встречи.

«Врачи проверяют его, и я надеюсь, что это не большая проблема. Он упал, чувствует боль в колене. Мы надеемся, что это не очень серьезно», — цитирует пресс-служба клуба Почеттино.

В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» (6 августа), а «Челси» на следующей неделе сыграет против «Ливерпуля» в 1-м туре нового сезона АПЛ.