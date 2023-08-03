Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Таблица переходов
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 09:46

Почеттино рассказал о состоянии Нкунку после травмы

Мария Гусева
Telegram Дзен

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о травме нападающего Кристофера Нкунку.

25-летний француз получил повреждение во время товарищеского матча с дортмундской «Боруссией» (1:1), он был заменен на 22-й минуте встречи.

«Врачи проверяют его, и я надеюсь, что это не большая проблема. Он упал, чувствует боль в колене. Мы надеемся, что это не очень серьезно», — цитирует пресс-служба клуба Почеттино.

В следующем товарищеском матче «Боруссия» сыграет с «Аяксом» (6 августа), а «Челси» на следующей неделе сыграет против «Ливерпуля» в 1-м туре нового сезона АПЛ.

Кристофер Нкунку
Маурисио Почеттино
Футбол
ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Спартак» снова бросает перчатку «Зениту». Долетит ли с третьей попытки?
Марокканская футболистка первой в истории сыграла на чемпионате мира в хиджабе
Школьница умерла после отравления в детском лагере в Приамурье
МИД Польши заявил об ухудшении отношений Варшавы и Киева на фоне дипскандала
Эрдоган и Путин договорились о визите президента РФ в Турцию
Как Россия защищает околоземное пространство: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Жезус не сыграет против «Сити» в матче за Суперкубок Англии и пропустит несколько недель из-за травмы