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Сегодня, 04:48

Тен Хаг о 700-м голе Роналду в клубной карьере: «Это огромное достижение, я рад за Криштиану»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился впечатлениями от 700-го гола форварда Криштиану Роналду в клубной карьере.

«Сможет ли кто-то еще преодолеть отметку в 700 голов в клубной карьере? Трудно сказать. Скажу, что это огромное достижение игрока. Поздравляем Криштиану. Я рад за него. Кроме того, это был его первый гол в этом сезоне в АПЛ, так что это поможет ему забить больше голов в ближайшие недели», — приводит слова Тен Хага BBC Sport.

37-летний португалец в матче 9-го тура АПЛ против «Эвертона» (2:1) забил первый гол за команду в нынешнем сезоне в АПЛ. Этот гол стал 700-м для португальца в клубной карьере. Кроме «Ман Юнайтед» (144 гола), Криштиану Роналду выступал за «Спортинг» (5 голов), «Реал» (450 голов) и «Ювентус» (101 гол).

Также Роналду принадлежит мировой рекорд по голам за сборную — 117.

Криштиану Роналду
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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