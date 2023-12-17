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Сегодня, 22:57

Тен Хаг — о ничьей с «Ливерпулем»: «Футбол всегда начинается с хорошей защиты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Эрик тен Хаг.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча против «Ливерпуля» (0:0) в 17-м туре АПЛ.

«Важно каждое набранное очко. Главное в футболе – это результат. Мы могли бы выиграть сегодня, если бы воспользовались своими шансами. Мы довольны этим очком, потому что играли здесь, на «Энфилде, с «Ливерпулем», находящимся в очень хорошей форме. Они забивают в каждом матче, но мы этого избежали – не давали им создавать моменты и забить.

Футбол всегда начинается с хорошей организации и защиты. Если у меня и есть повод для критики, то он в том, что нам следовало делать больше передач в штрафную. Это следующий шаг, который мы должны сделать», – цитирует Тен Хага BBC.

Мерсисайдцы с 38 очками занимают второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28 очков) поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 23 декабря.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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