Клопп — о ничьей «Ливерпуля»: «Если «Манчестер Юнайтед» просто защищается, это не облегчает жизнь»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (0:0).

«У меня было несколько минут, чтобы оправиться от разочарования. Я слишком долго занимаюсь этим, чтобы не понимать, что произошло сегодня с нашими игроками. Если ты играешь в АПЛ с такой качественной командой, как «МЮ», а они просто защищаются, то это не облегчает жизнь. Мы должны были забить — это бы изменило динамику игры. Шансы были достаточно высоки, но нам не повезло», — приводит слова Клоппа BBC.

Мерсисайдцы с 38 очками занимают второе место в АПЛ. «Манчестер Юнайтед» (28 очков) поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Ливерпуль» на своем поле примет «Арсенал», а «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Вест Хэмом». Оба матча пройдут 23 декабря.