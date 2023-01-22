Тен Хаг о поражении от «Арсенала»: «Все три гола мы могли бы избежать»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).
«Это была отличная игра с быстрым темпом, и зрители выиграли от этого. Две топ-команды, но, конечно, мы разочарованы, тем более когда проигрываешь игру в концовке. Все пропущенные нами голы — ошибки, этого не должно быть. Даже в прошлом туре нас было сложно обыграть в таких ситуациях. Сегодня такого не было. Все три гола мы могли бы избежать. Мы сделали ошибки, которые мы не можем делать. Мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова тен Хага BBC Sport.
«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.
«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.
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