Тен Хаг о поражении от «Арсенала»: «Все три гола мы могли бы избежать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 21-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:3).

«Это была отличная игра с быстрым темпом, и зрители выиграли от этого. Две топ-команды, но, конечно, мы разочарованы, тем более когда проигрываешь игру в концовке. Все пропущенные нами голы — ошибки, этого не должно быть. Даже в прошлом туре нас было сложно обыграть в таких ситуациях. Сегодня такого не было. Все три гола мы могли бы избежать. Мы сделали ошибки, которые мы не можем делать. Мы должны извлечь из этого урок», — приводит слова тен Хага BBC Sport.

«Арсенал» набрал 50 очков и сохраняет лидерство в турнирной таблице. Команда Микеля Артеты опережает «Манчестер Сити» на 5 очков, а также имеет одну игру в запасе.

«Манчестер Юнайтед» остался на четвертой строчке, имея в активе 39 очков после 20 матчей.