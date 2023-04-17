Тен Хаг рассказал о травме Забитцера

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал травму полузащитника Марселя Забитцера.

«У него возникли проблемы во время разминки. Мы решили не рисковать. У нас уже было несколько травм, так что завтра мы все узнаем. Надеюсь, у него не серьезная травма», — цитирует тен Хага пресс-служба манкунианцев.

«Манчестер Юнайтед» в гостях обыграл «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. Забитцер должен был выйти старте, но получил повреждение на разминке и с первых минут на поле появился Кристиан Эриксен.