Тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» может и без Каземиру обыграть «Арсенал»

Сегодня, 07:05
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг после ничьей с «Кристал Пэлас» (1:1) в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии прокомментировал желтую карточку полузащитника Каземиру. Бразилец из-за перебора предупреждений пропустит следующую игру.
«Я думаю, он сфолил инстинктивно. Совершенно очевидно, что это была опасная ситуация. Каземиру хотел остановить атаку, и это была его реакция. В прошлый раз мы обыграли «Арсенал» без Каземиру, так что и в этот раз нам нужно сделать то же самое», — цитирует BBC тен Хага.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» состоится в воскресенье, 22 января. Начало встречи- 19.30 по московскому времени.
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