Гвардиола: «После завершения карьеры хочу стать хорошим 90-килограммовым дедушкой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что собирается делать после завершения тренерской карьеры.

«Я вернусь в Барселону, я скучаю по 25 градусам на протяжении 11 месяцев, скучаю по еде, морю, запаху моря, открываю утром шторы и ты видишь этот свет в твоих глазах, много друзей. Я скучаю, вернусь на стадион, чтобы сидеть там и смотреть игры клуба моего сердца и наслаждаться там футболом, и делать много-много вещей, которые я пока не могу делать, например, научиться готовить, путешествовать по местам, где я не был, играть в гольф каждый божий день, есть как можно больше, чтобы стать хорошим 90-килограммовым дедушкой, такими вещами я буду заниматься», — приводит слова Гвардиолы Yahoo Sports.

52-летний Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. Контракт специалиста с клубом рассчитано до 2025 года.

Под его руководством клуб четыре раза выиграл чемпионат Англии, пять раз Суперкубок страны и один раз Кубок. Также «Сити» становился финалистом ЛЧ-2020/21.