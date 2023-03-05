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Сегодня, 18:16

Тен Хаг восхитился игровыми и человеческими качествами Каземиро

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о влиянии полузащитника Каземиро на прогресс команды.

«Каземиро меня совершенно не удивил. Я знал, каким великолепным игроком он был. Посмотрите, сколько трофеев он выиграл. Как и Варан, он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. Это не случайность», — цитирует тренера Goal.

Он также подчеркнул, что Каземиро является лидером «МЮ». И для команды важные не только его игровые качества, но и менталитет.

19 августа 2022 года «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании Каземиро за 70 миллионов евро. В этом сезоне он провел 17 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 2 результативные передачи.

Карлос Энрике Казимиро (Каземиро)
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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