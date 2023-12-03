Тен Хаг заявил, что «Ньюкасл» заслужил победу над «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в матче 14-го тура АПЛ.

«Нам было тяжело в первом тайме. В перерыве мы сказали, что рады счету ничьей и должны оставаться в игре. У меня будет разговор с командой. Мы оставались в игре до самого конца, у Регилона были хорошие моменты, мы забили, но гол отменили из-за офсайда, так что могла быть и ничья. Но следует признать, что «Ньюкасл» в целом заслужил победу», — сказал тренер после игры.

«Ньюкасл» набрал 26 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» опустился на 7-ю строчку (24 очка).

«Ньюкасл» не заметил «Юнайтед». Команда тен Хага страдала весь матч