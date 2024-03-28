Тонали может получить еще одну дисквалификацию из-за незаконных ставок

Полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали предъявлено новое обвинение в неправомерном поведении в связи с предполагаемыми нарушениями правил по ставкам, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 23-летний итальянец сделал 50 ставок с августа по октябрь 2023 года, уже будучи обвиненным по делу о подобных нарушениях в Италии. Тонали должен ответить на обвинения до 5 апреля.

В октябре 2023 года Тонали был отстранен из-за незаконных ставок на 10 месяцев от всех турниров. На данный момент полузащитник сможет вернуться на поле 27 августа 2024 года.