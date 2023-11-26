«Тоттенхэм» на своем поле в Лондоне сыграет против «Астон Виллы» в матче 13-го тура чемпионата Англии по футболу 26 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало — в 17.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатную видеотрансляцию матча «Тоттенхэм» — «Астон Вилла» в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет онлайн-трансляцию ключевых событий игры в своем матч-центре.

«Шпоры» с 26 баллами располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла», которую тренирует Унаи Эмери, находится на пятом месте с 25 очками.

В последний раз команды играли друг с другом 13 мая 2023 года. Тогда «Астон Вилла» победила «Тоттенхэм» со счетом 2:1 в 36-м туре АПЛ.

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