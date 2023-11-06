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Сегодня, 22:00

«Тоттенхэм» — «Челси»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео)

«Тоттенхэм» сыграет с «Челси» в чемпионате Англии 6 ноября в 23:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ФК &amp;quot;Челси&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле сыграет против «Челси» в матче 11-го тура чемпионата Англии 6 ноября, в понедельник. Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало — в 23.00 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
06 нояб, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Челси

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Челси» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Официальной трансляции в России не будет. Игру в прямом эфире бесплатно можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Последняя очная встреча соперников прошла в феврале в рамках чемпионата Англии и завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

По итогам 10 туров «Тоттенхэм» набрал 26 очков и занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 12 строчке, в активе команды — 12 баллов.

Чемпионат Англии: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
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