«Тоттенхэм» интересуется Галлахером

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Тоттенхэм», сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, «шпоры» могут предложить за игрока сборной Англии 40 миллионов евро, а «аристократы» просят за футболиста на 15 миллионов больше.

Действующий контракт Галлахера с «Челси» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

23-летний Галлахер — воспитанник «Челси». В этом сезоне хавбек провел 18 матчей в АПЛ, в которых отметился 4 голевыми передачами.