30 декабря «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» примет «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 18.00 по московскому времени в городе Манчестер.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» против «Шеффилда» можно в матч-центре «СЭ».

«Манчестер Сити» под руководством тренера Хосепа Гвардиолы набрал 37 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» располагается на 20-й строчке с 9 баллами.

В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда «горожане» в гостях выиграли у «Шеффилда» со счетом 2:1.

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