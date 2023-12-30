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Сегодня, 16:00

«Манчестер Сити» — «Шеффилд»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» начнется в 18.00 мск 30 декабря
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Эрлин Холанн.
Эрлин Холанн.
Фото Reuters
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30 декабря «Манчестер Сити» на своем поле стадиона «Этихад» примет «Шеффилд» в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 18.00 по московскому времени в городе Манчестер.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Манчестер Сити» — «Шеффилд» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры «Ман Сити» против «Шеффилда» можно в матч-центре «СЭ».

«Манчестер Сити» под руководством тренера Хосепа Гвардиолы набрал 37 очков, занимая четвертое место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» располагается на 20-й строчке с 9 баллами.

В последний раз команды встречались 27 августа 2023 года. Тогда «горожане» в гостях выиграли у «Шеффилда» со счетом 2:1.

Чемпионат Англии по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Шеффилд Юнайтед
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