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Сегодня, 21:32

«Ливерпуль» вдевятером упустил ничью в матче с «Тоттенхэмом» из-за автогола Матипа

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль».
Фото Reuters
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«Ливерпуль» в гостях проиграл «Тоттенхэму» в матче 7-го тура АПЛ — 1:2.

Мерсисайдцы остались в меньшинстве уже на 26-й минуте — красную карточку получил Кертис Джонс. На 36-й минуте Сон Хын Мин вывел лондонцев вперед, но «Ливерпуль» сумел отыграться благодаря голу Коди Гакпо на 45+4-й минуте.

На 69-й минуте арбитр встречи Саймон Хупер удалил второго игрока гостей. Вторую желтую карточку получил Диогу Жота.

На 90+6-й минуте победу «шпорам» принес автогол Жоэля Матипа.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте. «Тоттенхэм» с 17 очками поднялся на вторую строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Тоттенхэм» 7 октября дома сыграет с «Лутоном». На день позже «Ливерпуль» в гостях сыграет с «Брайтоном».

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
30 сент, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Ливерпуль
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
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