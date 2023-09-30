Клопп – о поражении от «Тоттенхэма»: «Никогда не видел игры с такими несправедливыми и сумасшедшими решениями»

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев – Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, забитый мяч «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда.

«Я никогда так не гордился командой, как сегодня. Я никогда не видел игры с такими несправедливыми и сумасшедшими решениями.

Момент с красной карточкой Джонса выглядит по другому в замедленной съемке. Он на полной скорости попал в мяч и ударил сквозь него. Это невезение. Жота не должен был получить первую желтую карточку, затем он получил вторую. Сложно защищаться с восемью полевыми игроками.

В моменте с Диасом не было офсайда. Это не офсайд, они неправильно провели линии. С этим очень тяжело смириться», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.