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Сегодня, 22:12

Клопп – о поражении от «Тоттенхэма»: «Никогда не видел игры с такими несправедливыми и сумасшедшими решениями»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал судейские решения в матче против «Тоттенхэма» (1:2) в 7-м туре АПЛ.

Арбитр встречи Саймон Хупер удалил двоих игроков мерсисайдцев – Кертиса Джонса и Диогу Жоту. Кроме того, забитый мяч «Ливерпуля» был отменен из-за офсайда.

«Я никогда так не гордился командой, как сегодня. Я никогда не видел игры с такими несправедливыми и сумасшедшими решениями.

Момент с красной карточкой Джонса выглядит по другому в замедленной съемке. Он на полной скорости попал в мяч и ударил сквозь него. Это невезение. Жота не должен был получить первую желтую карточку, затем он получил вторую. Сложно защищаться с восемью полевыми игроками.

В моменте с Диасом не было офсайда. Это не офсайд, они неправильно провели линии. С этим очень тяжело смириться», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» упустил шанс возглавить таблицу АПЛ и с 16 очками идет на четвертом месте.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Тоттенхэм Хотспур
Юрген Клопп
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