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Сегодня, 18:30

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: смотреть трансляцию матча АПЛ (видео бесплатно онлайн)

«Тоттенхэм» сыграет с «Ньюкаслом» в чемпионате Англии 10 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Ангелос Постекоглу, главный тренер ФК «Тоттенхэм».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле примет «Ньюкасл» в рамках 16-го тура чемпионата Англии в воскресенье, 10 декабря. Матч пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Тоттенхэм» — «Ньюкасл» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции АПЛ. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах соцсети «ВКонтакте».

По итогам 15 туров премьер-лиги лондонский клуб заработал 27 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице. Команда из Ньюкасла с 26 баллами располагается на 7-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 16-й тур
10 дек, 19:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Ньюкасл Юнайтед

АПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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