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Сегодня, 19:08

«Тоттенхэм» в концовке вырвал победу в матче с «Шеффилдом» в АПЛ

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
«Тоттенхэм» — «Шеффилд».
Фото Reuters
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«Тоттенхэм» на своем поле вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ — 2:1.

На 74-й минуте гол забил Густаво Хамер. Хозяева сравняли счет на 90+8-й минуте — отличился Ришарлисон. На 90+10-й минуте победный гол забил Деян Кулушевски.

«Тоттенхэм» занимает второе место (13 очков), «Шеффилд» — 17-й (1 очко).

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
2:1
Шеффилд Юнайтед

«Фулхэм» дома обыграл «Лутон Таун» — 1:0.

Победный гол забил Карлос Винисиус на 65-й минуте.

«Фулхэм» — девятый (7) , «Лутон Таун» — последний (0).

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. Craven Cottage (Лондон)
Фулхэм
1:0
Лутон Таун

«Астон Вилла» дома победила «Кристал Пэлас» — 3:1.

На 48-й минуте отличился Одсонн Эдуард. На 88-й счет сравнял нападающий хозяев Джон Дуран. На 90+8-й пенальти реализовал Дуглас Луис, на 90+11-й окончательный счет установил Леон Бэйли.

«Астон Вилла» — седьмая (9), «Кристал Пэлас» — восьмой (7).

Англия. Премьер-лига. 5-й тур
16 сент, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:1
Кристал Пэлас

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Лутон Таун
ФК Астон Вилла
ФК Кристал Пэлас
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 14-3 15
2
 Тоттенхэм 5 4 1 0 13-5 13
3
 Ливерпуль 5 4 1 0 12-4 13
4
 Брайтон 5 4 0 1 15-7 12
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Вест Хэм 5 3 1 1 10-7 10
7
 Астон Вилла 5 3 0 2 11-10 9
8
 Кр. Пэлас 5 2 1 2 6-7 7
9
 Фулхэм 5 2 1 2 5-10 7
10
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
11
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
12
 МЮ 5 2 0 3 6-10 6
13
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 5 1 0 4 5-11 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 5 0 1 4 5-9 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
20
 Лутон Таун 4 0 0 4 2-10 0
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38 тур
16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 3
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 3 : 1
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 1 : 0
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 1 : 3
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 2 : 1
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 1 : 3
16.09 19:30
Ньюкасл – Брентфорд
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
18.09 21:45
Нот. Форест – Бернли
 - : -
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