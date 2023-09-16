«Тоттенхэм» в концовке вырвал победу в матче с «Шеффилдом» в АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле вырвал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 5-го тура АПЛ — 2:1.

На 74-й минуте гол забил Густаво Хамер. Хозяева сравняли счет на 90+8-й минуте — отличился Ришарлисон. На 90+10-й минуте победный гол забил Деян Кулушевски.

«Тоттенхэм» занимает второе место (13 очков), «Шеффилд» — 17-й (1 очко).

«Фулхэм» дома обыграл «Лутон Таун» — 1:0.

Победный гол забил Карлос Винисиус на 65-й минуте.

«Фулхэм» — девятый (7) , «Лутон Таун» — последний (0).

«Астон Вилла» дома победила «Кристал Пэлас» — 3:1.

На 48-й минуте отличился Одсонн Эдуард. На 88-й счет сравнял нападающий хозяев Джон Дуран. На 90+8-й пенальти реализовал Дуглас Луис, на 90+11-й окончательный счет установил Леон Бэйли.

«Астон Вилла» — седьмая (9), «Кристал Пэлас» — восьмой (7).