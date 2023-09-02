Трансферное окно закрылось в Англии

В 1.00 по московскому времени в Англии официально закрылось летнее трансферное окно.

Однако английский клубы еще могут объявить о переходах новичков, которые были оформлены в последние часы перед закрытием.

По информации Transfermarkt, на данный момент самым дорогим трансфером АПЛ минувшего лета является переход полузащитника Деклана Райса из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116,6 миллиона евро.