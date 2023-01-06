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Сегодня, 08:16

Тренер «Челси» Поттер гордится своими игроками после поражения от «Манчестер Сити»

Мария Гусева
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:1) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«Если учесть потери Стерлинга и Пулишича в самом начале игры, мои парни отдали все силы. Это была сложная игра против топ-команды, поэтому несмотря на результат я горжусь игроками. Сейчас тяжело, должен признаться, и я сочувствую парням, но нужно оставаться едиными. Мы не можем жаловаться на травмы. Нам просто нужно с этим смириться.

Тренер всегда должен брать на себя ответственность, но есть надежда, что люди посмотрят на весь контекст и заметят, с чем нам пришлось столкнуться, но в то же время много эмоций от поражения. Фанаты болели за команду и могли видеть, как парни играют", — цитирует BBC Поттера.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.

&laquo;Челси&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; 0:1. «Челси» усмирил Холанна, но не Гвардиолу. «Сити» побеждает в Лондоне
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