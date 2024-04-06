Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:02

Гвардиола: «Де Брейне выиграл для «Сити» матч с «Кристал Пэлас»

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о победе над «Кристал Пэлас» (4:2) в 32-м туре АПЛ.

«В первом тайме мы совершали ошибки, но мы сделали камбэк. Де Брейне выиграл матч своими действиями — ассистами, голами, да всем. Мы выиграли матч с ним.

Я не знал, что Кевин больше любит забивать голы, чем отдавать передачи, но я продолжаю настаивать на том, чтобы он говорил, что мы должны выигрывать матчи. Несомненно, он выиграл для нас много матчей», — сказал Гвардиола после игры.

Полузащитник Кевин Де Брейне оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

Команда Хосепа Гвардиолы набрала 70 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Ливерпуль». При этом у «красных» есть один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30 очков).

Кевин де Брейне
Хосеп Гвардиола
ФК Кристал Пэлас
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
«Вашингтон» проиграл «Каролине» в матче НХЛ
Украина потребовала от российских участников Олимпиады отказаться от Игр дружбы
Лукашенко рассказал о своих переживаниях из-за возвращения Василевской на Землю
­­­Абаскаль издевается над всеми и выпрашивает неустойку, Личка провел мужской разговор после унижения от «Ростова». Что ждать от дерби «Динамо» - «Спартак»
Благовещение: расписание богослужений 6 и 7 апреля, самые сильные молитвы
Напавший на Андрея Чибиса заявил о готовности извиниться перед губернатором
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Брайтон» — «Арсенал»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн